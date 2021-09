Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Umfeld und insbesondere die Risikobarometer der Senior Financials stellten sich am Montag kaum verändert dar, wenngleich sich der ITRAXX im Zuge der freundlichen Aktienmärkte moderat abschwächte, so die Analysten der Helaba.Auf dem Primärmarkt habe weiterhin Flaute geherrscht. Immerhin habe die Banco Comercial Portugues ein Senior-Benchmarkpapier mit 6,5-jähriger Laufzeit angekündigt. Auch die lettische Citadele Banka stehe bereits mit einem 5-jährigen SP-Bonds in den Startlöchern. ...

