London (www.anleihencheck.de) - Jim Leaviss, CIO des Public Fixed Income Teams bei M&G Investments, erläutert, was Anleiheinvestoren in diesem Jahr noch erwarten könnte.Das Tapering sei nach wie vor das beherrschende Thema an den weltweiten Anleihemärkten. Trotz der Aussicht auf eine Straffung der Geldpolitik seien die Bewegungen bei den Renditen von Staatsanleihen in diesem Jahr aber relativ gedämpft gewesen. Dafür gebe es eine Reihe von Gründen. Der Hauptfaktor sei wahrscheinlich die schnelle Ausbreitung der Delta-Variante in den USA und Teilen Asiens. Dies scheine sich bereits auf die jüngsten Wirtschaftsdaten auszuwirken. So sei eine deutliche Abschwächung des Verbrauchervertrauens in den USA zu erkennen und die Einzelhandelsumsätze in China lägen hinter den Erwartungen. FED-Beobachter würden daher genau beobachten, ob es in den Herbstmonaten weitere Anzeichen für eine wirtschaftliche Verschlechterung oder ein Wiederaufleben des Virus in den USA gebe. ...

