Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG ist offizielle Medienpartnerin der ersten Ausgabe des Literaturfestivals "Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo" (Briefe der Schweiz an das Puschlav). Vom 1. bis 3. Oktober stehen in Poschiavo, Graubünden, die Schweizer Literatur, der Austausch mit und zwischen Autor:innen und die Mehrsprachigkeit der Schweiz im Zentrum.Die Mehrsprachigkeit ist zweifelsohne eines der grössten Kulturgüter der Schweiz. Diese Sprachenvielfalt steht am Literaturfestival "Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo" vom 1. bis 3. Oktober in Poschiavo im Mittelpunkt. Mehrere translinguale Schriftsteller:innen führen Lesungen durch und teilen die Erfahrungen, die sie mit ihren Werken verbinden. Das Festival dient als Brücke zwischen den Sprachen und ermöglicht einen kulturellen Austausch zwischen dem Publikum und den Autor:innen aus den vier Sprachregionen.Nebst der Eröffnungsaufführung mit der Stimmkünstlerin Federica Gennai am 1. Oktober stehen rund zehn Begegnungen mit einigen der bekanntesten Schweizer Autor:innen auf dem Programm (https://lettereallavalposchiavo.ch/de/programm-2021/): unter anderem mit den Schweizer Literaturpreis-Gewinner:innen Doris Femminis, Dumenic Andry, Dragica Rajcic Holzner und Noëlle Revaz. Das Festival entstand aus einer Idee von Begoña Feijoo Fariña, Koordinatorin des Projekts, mit der Unterstützung eines Programmkomitees. Dieses setzt sich zusammen aus Walter Rosselli, Schriftsteller und Übersetzer aus dem Romanischen und Französischen, Fabiano Alborghetti, Dichter, Kulturförderer und Präsident des Literaturhauses der italienischen Schweiz, sowie der Dichterin und Kulturförderin Begoña Feijoo Fariña.Poschiavo als AustragungsortAufgrund der grossen Migrationsströme im späten neunzehnten Jahrhundert und den anschliessenden Rückwanderungen ist die Mehrsprachigkeit im Valposchiavo tief verankert. So sind insbesondere aus dem Englischen und Spanischen abgeleitete Wörter in einigen Formen des Puschlaver-Dialekts wiederzufinden. Zudem wird im Tal auch Deutsch gesprochen. Dies macht das multilinguale Poschiavo zum idealen Austragungsort des Festivals "Lettere dalla Svizzera alla Vaposchiavo".