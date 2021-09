Neue Preisrekorde in Deutschland. Die Inflation greift um sich und macht es auch für die Industrie immer schwieriger, günstig zu produzieren. Besonders drastisch zeigt das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage eine Grafik der Deutschen Bank. Noch nie seit der Wiedervereinigung haben Industrieunternehmen in Deutschland so sehr über Materialengpässe geklagt wie aktuell.Die Experten berichten über Erzeugerpreisen, die im August 2021 um etwa 12 Prozent über dem Vorjahreswert lagen - der kräftigste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...