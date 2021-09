Höhere Umsätze bei About You

Werbung



Der Börsenneuling rechnet mit höheren Umsätzen.



Erst seit Mitte Juni 2021 ist About You an der Börse notiert. Zwar schreibt der Börsenneuling weiterhin rote Zahlen, aber die Umsätze steigen kräftig. Es wird ein Plus der Umsätze von bis zu 52% erwartet. Vorher ging der Modehändler von höchstens "nur" 50% aus. Somit werden 1,725-1,775 Milliarden Euro erwartet. Damit rücken schwarzen Zahlen in greifbarer Nähe. Für das Gesamtjahr wird somit ein negatives EBITDA (Betriebsverlust) von 70 Millionen Euro prognostiziert.

Das SDAX®-Unternehmen fokussiert sich laut Mitgründer und Chef Tarek Müller vollständig auf "die Umsetzung strategischer Prioritäten" zur Stärkung des Kerngeschäfts. Das B2B-Geschäft insbesondere soll skaliert werden.

Trotz aller positiver Nachrichten konnte About You bis dato noch nicht den Eröffnungskurs bei der Börsennotierung von gut 25,60 Euro einholen.





Wie geht's dem DAX®-Neuling und größtem Konkurrenten Zalando? Seit dem Aufstieg im Zuge der DAX®-Erweiterung eher mäßig. Der Modehändler profitierte von COVID-19 und dem verstärkten Onlinehandel. Entsprechende Rückkehr zur Normalität könnte dem Modehändler daher tatsächlich einen Wachstumsdämpfer in den Weg legen. Immerhin konnte der E-Commerce Riese im Gegensatz zu About You bereits Profite verzeichnen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?