(shareribs.com) Chicago / Frankfurt 28.09.2021 - Die Agrarfutures zeigen sich am Chicago Board of Trade leichter. Die Exportlieferungen sind deutlich gestiegen. Die Aktienmärkte zeigen sich am Vormittag überwiegend leichter. Mais und Sojabohnen konsolidieren im elektronischen Handel leichter. Dabei kommt es zu leichten Gewinnmitnahmen nach den Kurszuwächsen am Vortag. Das USDA hat den jüngsten Crop ...

