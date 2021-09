... Erprobung. Der Pharmakonzern startet klinische Tests zur Erprobung des Wirkstoffkandidaten PF-07321332 zur Covid-19-Prävention in Verbindung mit dem Proteaseinhibitor Ritonavir. An der Studie nehmen mehr als 2.500 erwachsene Probanden teil. Die Versuchsteilnehmer leben im Haushalt mit symptomatischen Covid-19-Patienten zusammen.



Die PFIZER-Aktie hat seit Mitte August rund 14 % an Wert verloren, heute im inoffiziellen US-Handel - 0,5 % auf 43,34 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

PFIZER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de