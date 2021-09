Die neue Unions-Bundestagsfraktion will am Dienstagnachmittag über Konsequenzen aus der Wahlschlappe bei der Bundestagswahl beraten und über ihren Vorsitz entscheiden. Nach Informationen von Reuters aus Fraktionskreisen will sich dabei der bisherigen Fraktionschef Ralph Brinkhaus wiederwählen lassen.

