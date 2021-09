Mit Teamviewer Classroom bietet der deutsche Anbieter von Fernwartungssoftware jetzt auch eine Lösung für den Online-Unterricht an. Die Software ist geräteunabhängig und soll mit einem hohen Datenschutzniveau punkten. Mit der Corona-Pandemie entstand plötzlich eine enorme Nachfrage nach Werkzeugen für den Online-Unterricht. Jetzt will auch das auf Fernwartungssoftware und Videokonferenzlösungen spezialisierte Unternehmen Teamviewer in diesem Marktsegment mitmischen. Die Teamviewer Classroom getaufte Cloud-Lösung läuft im Browser und soll damit auch auf älteren Endgeräten nutzbar sein. Mehr zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...