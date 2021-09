Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005706535/ WKN 570653) vom 28. September 2021:Die Hapag-Lloyd AG hat am 28. September 2021 mitgeteilt, sich am JadeWeserPort, nämlich mit 30% an der EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven GmbH & Co. KG sowie mit 50% an der Rail Terminal Wilhelmshaven GmbH zu beteiligen und die entsprechenden Anteile von APM Terminals zu übernehmen. Der Terminalbetreiber EUROGATE hält weiterhin die verbleibenden Anteile. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kartellbehörden wird der Abschluss der Transaktion innerhalb weniger Monate erwartet. ...

