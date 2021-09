Wien (www.fondscheck.de) - Moritz Kraemer übernimmt spätestens zum 15. November 2021 die Leitung des Bereichs Research und die damit verbundene Funktion des Chefvolkswirts bei der Landesbank Baden-Württemberg, so die Experten von "FONDS professionell".Der langjährige Analyst für Staatenratings trete die Nachfolge von Uwe Burkert an, der in den Vorstand der Kreissparkasse Waiblingen gewechselt sei. ...

