Der spanische Energieversorger Iberdrola hat zwei weitere Kooperationen zum Aufbau von Ladeinfrastruktur geschlossen. 400 Ladepunkte sind an Niederlassungen der Baumarktkette Leroy Merlin in Spanien geplant und mehr als 50 Ladepunkte in Kooperation mit First Stop in Spanien und Portugal. Die Vereinbarung mit Leroy Merlin bezieht sich auf alle Filialen der Baumarktkette in Spanien, wobei der Ladeinfrastrukturaufbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...