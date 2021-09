Die Aktien von Anbietern erneuerbarer Energien wie Nordex, SMA Solar oder RWE könnten laut Bankhaus Metzler vom Ergebnis der Bundestagswahl in Deutschland profitieren. Derzeit sind zwar mehrere Regierungs-Konstellationen möglich, aber die Äußerungen der Spitzenkandidaten deuten darauf hin, dass eine Ampel- oder eine Jamaika-Koalition derzeit die wahrscheinlichsten Varianten sind.In beiden Fällen geht Analyst Guido Hoymann in einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass das Thema Umweltschutz ...

