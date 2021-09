Der drohende Kollaps des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande sorgt nach wie vor für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Vergangene Woche hat Evergrande entgegen seines Versprechens ausstehende Zinsen in Höhe von über 80 Millionen US-Dollar nicht gezahlt, Darüber berichtet Mathias Peer, Asien-Korrespondent in Bangkok, im Interview mit Martin Kerscher auf wallstreet:online tv. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag