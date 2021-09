Halle (S.) / Berlin (ots) -Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 findet in Halle (S.) im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit die EinheitsEXPO statt. Bei dieser Open-Air-Ausstellung präsentieren sich neben den 16 Bundesländern auch die Verfassungsorgane.Der Deutsche Bundestag ist das einzige direkt vom Volk gewählte Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland. Alle vier Jahre bestimmen die Bürgerinnen und Bürger bei der Bundestagswahl, wer ihre Interessen im Bundestag vertritt. Es ist der Ort, an dem unterschiedliche Auffassungen über den richtigen politischen Weg formuliert und diskutiert werden. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die Gesetzgebung. Nur der Bundestag kann Gesetze verabschieden, die für alle Menschen in Deutschland verbindlich sind.Damit liegt eine große Verantwortung in den Händen des Parlaments, das die Entwicklung von Politik und Gesellschaft steuert. Weitere wichtige Aufgaben des Bundestages sind die Wahl der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers und die Kontrolle der Regierungsarbeit. Seine Abgeordneten entscheiden ferner über den Bundeshaushalt und die Einsätze der Bundeswehr im Ausland. Und auch in Angelegenheiten der Europäischen Union wirkt der Bundestag mit.Besuchen Sie den Deutschen Bundestag - in Berlin oder bei Ihnen in der Nähe! Der Bundestag ist eines der meistbesuchten Parlamente der Welt. Jedes Jahr besuchen bis zu drei Millionen Menschen aus aller Welt das Reichstagsgebäude und die Häuser des Bundestages im Berliner Parlamentsviertel. Nähere Informationen, auch zu den derzeit pandemiebedingt eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten, finden Sie im Internet: www.bundestag.de/besucheDen Bundestag können Sie nicht nur in Berlin erleben. Im Rahmen seiner mobilen Öffentlichkeitsarbeit ist der Deutsche Bundestag in ganz Deutschland unterwegs. Mit seiner Wanderausstellung, seinem Messestand auf verschiedenen Verbrauchermärkten und seinem Infomobil informiert er vor Ort über das Parlament und fördert den Dialog mit Abgeordneten. Alle Termine und Orte finden Sie im Internet: www.bundestag.de/unterwegsmitmischen.de und KuppelkuckerInternetangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene: Das Mitmischen-Portal richtet sich an Jugendliche ab zwölf Jahren und junge Erwachsene. Sie finden dort interessante und verständliche Beiträge über die Abläufe im Parlament, die Arbeit der Abgeordneten, aktuelle politische Themen und besondere Angebote für Jugendliche. Mitmischen bietet Berichte, Nachrichten, Erklärvideos, Interviews, Pro-/Contras, Reportagen, Bildergalerien und Blogs. Mit einem unterhaltsamen Quiz kann man sein politisches Wissen testen. Klar und verständlich sind im Lexikon selbst komplizierteste politische Begriffe erklärt. Jeder kann hier selbst mitmischen! www.mitmischen.deDas Kuppelkucker-Portal möchte Kindern zwischen fünf und elf Jahren spielerisch erstes Wissen über die Aufgaben und die Arbeitsweise des Deutschen Bundestages und seiner Abgeordneten vermitteln. Die Inhalte können kindgerecht erforscht werden - über Bilder, einfache Erklärtexte, aktuelle Meldungen, Videos und Spiele. Entdecken Sie Kuppelkucker gemeinsam mit Ihrem Kind! www.kuppelkucker.deNoch mehr über den Bundestag zum Tag der Deutschen Einheit unter:https://tag-der-deutschen-einheit.de/bundestag/Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook https://www.facebook.com/tde2021, Instagram https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/, YouTube https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw und Twitter https://twitter.com/tde2021. TDE2021Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5032114