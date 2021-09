Weltweite Corona-Lockerungen und Wiederöffnungen in der Gastronomie haben im ersten Halbjahr zu einem kräftigen Anstieg bei den österreichischen Weinexporten geführt. Der Exportwert kletterte um ein Viertel auf über 111 Mio. Euro. Auch bei der Menge gab es ein Plus von fast 10 Prozent, gab Österreich Wein Marketing (ÖWM) am Dienstag bekannt. Auf dem Heimatmarkt gehe die Erholung der Gastronomie noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...