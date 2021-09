Die Aktie von Hapag-Lloyd gehört zu den großen Überflieger-Aktien der vergangenen Monate. Erst vor wenigen Tagen markierte das Papier bei 235,60 Euro ein neues Allzeithoch. Vor einem Jahr notierte die Hapag-Lloyd-Aktie noch bei knapp 50 Euro. Nun steigt Hapag-Lloyd beim JadeWeserPort in Wilhelmshaven ein.Das Unternehmen werde sich mit 30 Prozent am Container Terminal Wilhelmshaven (CTW) und mit 50 Prozent am Rail Terminal Wilhelmshaven (RTW) beteiligen, teilte Hapag-Lloyd am Dienstag in Hamburg ...

