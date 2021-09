HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Eckert & Ziegler auf "Buy" mit einem Kursziel von 172 Euro belassen. Das Radiodiagnostikum Pentixafor habe angesichts der jüngsten vielversprechenden Daten einen möglichen Wert von einer Milliarde Dollar, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Spezialist für Strahlentherapie könnte einen Verkauf an oder eine Lizenvereinbarung mit einem großen Pharmaunternehmen anstreben./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / 10:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2021 / 10:12 / MESZ

