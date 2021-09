Der Bund hat den Kantonen in einem vertraulichen Dokument Informationen zukommen lassen.Die Impfkampagne mit dem Produkt von Johnson & Johnson soll am 5. Oktober beginnen, schrieb Blick.ch am Dienstag. Bei der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und - direktoren (GDK) hiess es dazu auf Anfrage der Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...