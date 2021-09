100%-Chance mit Call auf Rohöl

Anzeige / Werbung Sehr bullishe Ausgangssituation beim amerikanischen Rohöl Im Rohstoffbereich ist eine zweite Welle des Bullenmarktes zu erwarten, die aber höchstwahrscheinlich nicht von den Soft- und Agrar-Commodities getragen wird, sondern vornehmlich von den Energie-Rohstoffen, wie auch den Metallen. Bei Rohöl sehen wir ein erhebliches Potenzial bis in die Zone 95-100 Dollar, wofür gleich mehrere Faktoren sprechen, die ich nachfolgend erläutere. Ich handele einen klassischen Optionsschein, da wir relativ niedrige Volatilitäten in diesem Markt haben, und eine anziehende implizite Vola das Produkt zusätzlich verteuern kann, wenn es zum Ausbruch über 78 Dollar kommt, gleichzeitig aber auch im Falle eines Rückgangs den Effekt gegen mich abfedert. COT-Daten Die Fonds haben während der Seitwärtskonsolidierung des Ölpreises massiv Positionen abgebaut, und sind relativ gesehen unterinvestiert. Von vergleichbaren Levels der Netto-Position gingen in den letzten 10 Jahren beinahe ein halbes Dutzend Rallyes aus, die zwischen 25 und 50% weit reichten. Terminkurve invers Die Terminkurve ist in einer Backwardation, was bullish ist, und ein zu geringes Angebot, und daraus resultierend Kaufdruck über die Frontmonate erkennen lässt. Wie man sieht, ist die Terminkurve im 5-Jahresdurchschnitt flacher, als sie sich gegenwärtig tatsächlich darstellt. Diese Tradingchance kann u.a. mit folgendem Call-Optionsschein von Morgan Stanley umgesetzt werden: WTI Crude Oil Long

WKN: MC9XNH

Hebel: 4

Einstieg: Market/Billigst

Ziel: 30 Euro (im Produkt) Enthaltene Werte: XC0007924514

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )