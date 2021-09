Wien (www.fondscheck.de) - Simon Seiter wird bei der Privatbank Hauck & Aufhäuser zum 1. Oktober die neu geschaffene Position des Head of Digital Assets einnehmen, so die Experten von "FONDS professionell".Seine Aufgabe sei es, den "Auf- und Ausbau des Produkt- und Servicespektrums des Bankhauses sowie der dazugehörigen Tochtergesellschaften im Bereich Digital Assets zu verantworten und die Geschäftsentwicklung dieses innovativen Bereichs voranzutreiben". Er wechsele von der Deutschen Börse, wo er die vergangenen zwei Jahre als Head of Digital Assets tätig gewesen sei und den Aufbau von Infrastrukturen für digitale Vermögenswerte basierend auf Blockchain-Technologie verantwortet habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...