Größter Verlierer in einem schwachen DAX ist am Dienstag die Aktie von Infineon. Sie rutscht um über vier Prozent an ab. Auch im MDAX kommt es bei Technologiewerten teilweise zu herben Abschlägen. Hier ist Carl Zeiss Meditec mit einem Minus von über sechs Prozent der größte Verlierer.Varta zeigt Stärke, Ford unter StromIm Vergleich dazu hält sich die Aktie von Varta vergleichsweise gut, sie gibt nur um knapp zwei Prozent nach. Das kann man schon fast als Zeichen relativer Stärke bewerten. Vielleicht ...

