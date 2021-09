"Buy now, pay later" (BNPL) ist aktuell einer der heißesten Trends in der Finanz- und Payment-Branche. Nach der Übernahme von Afterpay durch Square und dem Megadeal zwischen Affirm und Amazon wagt sich nun ein wahres Branchen-Schwergewicht an das Thema heran. Der Kreditkartenriese Mastercard hat am Dienstag einen Vorstoß in das Geschäft mit Ratenzahlungen verkündet. Im ersten Quartal 2022 soll demnach das Programm namens "Mastercard Installments" in Australien, Großbritannien und den USA an den ...

