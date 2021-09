Die Aktie von Tesla startet freundlich in die neue Woche und setzt damit die Erholungswelle fort. So läuft auch die Trading-Idee weiter und notiert deutlich zweistellig im Plus. Der Titel knackte nun eine weitere wichtige Hürde auf dem Weg Richtung Allzeithoch. Diese Marken stehen jetzt im Fokus bei den Anlegern.Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Tesla vor der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. ...

