Halle (S.) (ots) -Pandemiebedingt wird es in diesem Jahr zum Tag der Deutschen Einheit kein Bürgerfest geben. Stattdessen findet in der Innenstadt von Halle noch bis einschließlich 3. Oktober 2021 eine Großraumausstellung, die EinheitsEXPO, statt.Auf ihr präsentieren sich unter anderem die Bundesländer, die Verfassungsorgane und die Ausrichterstadt Halle. Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Teilnahme an der EinheitsEXPO 2021 zu ermöglichen, sind ab sofort im Internet vier 360-Grad-Videos abrufbar. Die aufwändig produzierten Videos vermitteln den Betrachter das Gefühl, selbst vor Ort zu sein.Durch die EinheitsEXPO 2021 führt eine Moderatorin. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten dabei eine Auswahl an Informationen, sie können jedoch selbst entscheiden, aus welchem Blickwinkel sie die Ausstellung verfolgen möchten. Nicht jeder kann in Halle sein. Mit den Videos kommt die EinheitsEXPO zu den Menschen.Die Videos sind online und über YouTube verfügbar und über folgende Links abrufbar:Impressionen von der EinheitsEXPO 2021: https://youtu.be/enpESwnhfysSachsen-Anhalt und Halle (Saale) - die Gastgeber https://youtu.be/Wx2IG2ezRzAInnovation und Tradition - Die Bundesländer auf der EinheitsEXPO 2021 https://youtu.be/3f-slH6vmcEEin Blick hinter die Kulissen - die Verfassungsorgane auf der EineitsEXPO 2021 https://youtu.be/6dXCvnN8lbMPressekontakt:Dr. Georg KötteritzschStaatskanzlei und Ministerium für Kulturdes Landes Sachsen-AnhaltHegelstrasse 4239104 MagdeburgTel.: +49 391 567 6703E-Mail: Georg.Koetteritzsch@stk.sachsen-anhalt.deInternet: www.stk.sachsen-anhalt.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5032304