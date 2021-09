Die Plattform FactoryLogix zur Konsolidierung und Synchronisierung von Systemen zur Unterstützung von Betriebsvorgängen steigert die Produktivität und stärkt die Kundenbindung von L3Harris.

Aegis Software, ein weltweit agierender Anbieter von Manufacturing Execution Software (MES), schließt mit L3Harris Technologies (NYSE:LHX) einen Vertrag zur Unterstützung von 20 Fertigungsstandorten und über 5.500 Endanwendern mit der Plattform FactoryLogix.

Die Plattform konsolidiert IT-Systeme durch die Digitalisierung und Optimierung von Fertigungsdaten und trägt dadurch zur Rationalisierung von Betriebsabläufen bei. Dabei ist der entscheidende Vorteil dieser Fertigungssoftware-Suite die Transparenz von Produktivitäts- und Qualitätskennzahlen.

"Unsere Priorität ist es Lösungen anzubieten, die alle kritischen Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen. Dabei wird Aegis uns an den ausgewählten Standorten unterstützen," erläutert Byron Green, Vice President, Global Operations, bei L3Harris. "Wir investieren ausschließlich in Technologien mit deren Hilfe wir unsere Liefergeschwindigkeit erhöhen und die gleichzeitig sicher im Einklang mit unseren Zielen hinsichtlich Wachstum und Innovationen stehen."

"Wir freuen uns darüber, dass unsere zwölfjährige Geschäftsbeziehung zu L3Harris nun zu diesem Vertrag geführt hat. Wir von Aegis freuen uns auf die erweiterte Zusammenarbeit mit L3Harris und darauf, wie unsere Plattform FactoryLogix die Effizienz und Operational Excellence des Unternehmens steigern und Kosten einsparen wird," sagt Jason Spera, CEO und Mitbegründer von Aegis Software. "Unsere moderne IIoT-basierte MES-Plattform, unsere langjährige Erfahrung in der Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie unsere umfangreiche Expertise sind der Garant dafür, dass sich führende Unternehmen wie L3Harris immer wieder an Aegis wenden."

FactoryLogix ist eine ganzheitliche und modulare Plattform, die führende Technologie mit leicht zu konfigurierenden Modulen verbindet, damit diskrete Hersteller ihre Strategie in Bezug auf Industrie 4.0 verwirklichen können. Dabei verwaltet FactoryLogix den gesamten Lebenszyklus in der Fertigung: von der Produkteinführung bis zur Materiallogistik, über die Fertigungsausführung und das Qualitätsmanagement bis hin zu leistungsstarken Analysen und Echtzeit-Dashboards. Die lückenlose Plattform hilft Unternehmen dabei, Produkteinführungen zu beschleunigen, Prozesse zu rationalisieren, die Qualität und Traceability zu verbessern, Kosten zu senken und eine größere Transparenz für Wettbewerbsvorteile und Rentabilität zu erzielen.

Über L3Harris

L3Harris ist ein agiler, globaler Innovator in der Luft- und Raumfahrt und in der Verteidigungstechnologie, der End-to-End-Lösungen liefert, die alle unternehmenskritischen Kundenanforderungen erfüllen. Dabei bietet das Unternehmen fortschrittliche Verteidigungs- und kommerzielle Technologien in den Bereichen Luft, Land, See, Raumfahrt und Cyber. L3Harris erzielt einen Jahresumsatz von rund 18 Milliarden US-Dollar, beschäftigt 47.000 Mitarbeiter und hat Kunden in über 100 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: L3Harris.com.

Über Aegis Software

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1997, bietet Aegis Software eine umfassende und flexible lückenlose Manufacturing Execution System (MES) Plattform, die den Herstellern die Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz bringt, die sie benötigen. Aegis verfügt über Büros und Mitarbeiter in Deutschland, Großbritannien und China und es bestehen Partnerschaften zu 37 Maschinenherstellern. Aegis Software hat seit der Gründung bereits über 2.000 Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Medizin, Automobil, Militär sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie mit höchster Qualität bei der Umsetzung schneller und beständiger Innovationen geholfen und dabei gleichzeitig deren Betriebskosten gesenkt.

Wenn Sie mehr über Aegis Software erfahren möchten, dann besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens https://www.aiscorp.com/de. Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz für Ihre Fertigung.

Hinweis: FactoryLogix ist ein eingetragenes Warenzeichen von Aegis Industrial Software. Alle anderen hierin enthaltenen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210928005429/de/

Contacts:

Aegis Software Company Contact:

Deb Geiger

Vice President, Global Marketing

+1 215-773-3571

dgeiger@aiscorp.com