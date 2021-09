Berlin (ots) -Ein Jahr vor der InnoTrans erreicht die internationale Fachmesse für Verkehrstechnik bereits das Niveau der Vorveranstaltung: Mit Ablauf der offiziellen Anmeldefrist am 15. Oktober ist mit über 103.000 m² Gesamtbuchungen die Hallenfläche im Vergleich zur InnoTrans 2018 bereits erreicht. Das neue Highlight, der Hub27, wird nunmehr in 2022 seine Premiere für die InnoTrans haben. Die Multifunktionshalle befindet sich in direkter Anbindung zum Gleisgelände. Sie bietet insgesamt 10.000 m² zusätzliche Ausstellungsfläche und ist schon komplett ausgebucht. Auch das Gleis- und Freigelände mit 3.500 laufenden Schienenmetern ist bereits fast ausgebucht. "Die Nachfrage der Aussteller ist groß. Durch die zusätzliche Nutzung des Hub27 konnten wir die Gesamtfläche der InnoTrans jedoch vergrößern und können so noch einzelne freie Flächen in den jeweiligen Segmenten anbieten", sagt InnoTrans-Direktorin Kerstin Schulz.Auch die Internationalität der Aussteller ist mit 64 Prozent aus 57 Ländern hoch. "Wir freuen uns über den anhaltenden Zuspruch aus aller Welt. Es ist schön zu sehen, dass uns die meisten Aussteller in der Pandemie die Treue gehalten haben. Und die wenigen, die aus nachvollziehbaren Gründen zunächst abgesprungen sind, kehren sukzessive zurück. Wir merken, dass alle sehr begierig darauf sind, im September 2022 endlich wieder auf der globalen Branchenplattform zusammen zu kommen", sagt Kerstin Schulz.InnoTrans 2022 präsentiert die Zukunft der MobilitätDie 13. Ausgabe der Weltleitmesse für Verkehrstechnik findet vom 20. bis 23. September 2022 auf dem Berliner Messegelände statt. Die Aussteller präsentieren ihre Innovationen in den Segmenten Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors und Tunnel Construction. Neu ist der Ausstellungsbereich Mobility+ innerhalb des Segmentes Public Transport. Damit wendet sich die InnoTrans speziell an Anbieter von ergänzenden Mobilitätsdienstleistungen. Hier dreht sich alles um Shared Mobility, Mobility Apps sowie Erste / Letzte Meile. Mit dabei ist auch wieder das Bus Display. Dieses bietet Fahrzeugherstellern Präsentationsflächen für Busse im Static Display sowie Fahrten auf dem direkt angebundenen Demonstration Course.Live vor Ort und digital im NetzZur thematischen Einstimmung auf die InnoTrans 2022 bietet die InnoTrans Preview einen virtuellen Vorgeschmack. Beim InnoTrans Podcast beispielsweise dreht sich alles um die Zukunft der Mobilität. In der kommenden Episode, die am 12. Oktober erscheint, ist Henri Poupart-Lafarge, Vorstandsvorsitzender und CEO von Alstom zu Gast.Digitale Add-on-Services wird es aber auch zur InnoTrans selbst geben: Neben Livestreaming des Rahmenprogramms und der Speakers' Corner sowie dem Angebot von On-Demand-Videos im Nachgang zur Messe können sich die Aussteller auf der digitalen Branchenplattform der InnoTrans 365 Tage im Jahr präsentieren.Über die InnoTransDie InnoTrans ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. 153.421 Fachbesucher aus 149 Ländern informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 3.062 Ausstellern aus 61 Ländern über die Innovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünf Messesegmenten der InnoTrans zählen Railway Technology, Railway Infrastructure sowie Public Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter der InnoTrans ist die Messe Berlin. Die 13. InnoTrans findet vom 20. bis 23. September 2022 auf dem Berliner Messegelände statt. Mehr Informationen stehen online unter www.innotrans.de bereit.Pressekontakt:InnoTransBritta WoltersPressesprecherinT +49 30 3038 2279britta.wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/5032410