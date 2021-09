Berlin (ots) -Die Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin e. V. (DGA) begeht vom 30.09. bis zum 02.10.2021 ihren 50. Jahreskongress in Berlin. Zusammen mit dem 5. DGA-Interventionskongress wird die Jubiläumstagung als Hybridveranstaltung ausgerichtet. Unter dem Motto "Gefäßmedizin 2.0 - Angiologie am Puls der Zeit" treffen sich über 600 ExpertInnen vor Ort und digital."Die Angiologie hat sich innerhalb der modernen Medizin neu aufgestellt. Sie ist bei der Behandlung gefäßkranker PatientInnen ein integraler Bestandteil. Ziel muss es sein, dies weiter voranzutreiben und auszubauen.", sagt Kongresspräsident Dr. med. Ralf Langhoff vom Sankt Gertrauden-Krankenhaus in Berlin. "Der Kongress soll das vielschichtige Spektrum und die Innovationskraft unserer Fachdisziplin widerspiegeln."Zusammen mit seinem Team hat er einen modernen Kongress geplant, der innerhalb von drei Tagen über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Angiologie informiert. Erwartet werden über 600 BesucherInnen, die vor Ort in der Telekom Hauptstadtrepräsentanz oder digital teilnehmen können.Diesjährige Themenschwerpunkte:- Update Diagnostik und Therapie - interaktiv und praxisnah- Live-Übertragungen aus Schwerpunktzentren und Live-in-the-box Fallbeispiele- CLI-Fighters: Innovative Therapiekonzepte der Kritischen Extremitätenischämie- Gefäßmedizinische Studien und Leitlinien - Stand 2021Der Fokus des Kongresses liegt neben vielen interventionellen Themen auch auf der Behandlung der kritischen Extremitätenischämie und des diabetischen Fußsyndroms. Besonders spannend sind die vielen Live Cases, die während des Kongresses gezeigt werden. Dabei werden Gefäßeingriffe live übertragen und vor Ort besprochen. Die ZuschauerInnen haben die Möglichkeit, während des Eingriffes Fragen zu stellen.DGA als FachgesellschaftDie Angiologie (gr. angios: das Gefäß, logos: die Lehre) oder Gefäßmedizin ist ein Teilgebiet der Inneren Medizin und beschäftigt sich mit Gefäßerkrankungen. Die GefäßmedizinerInnen der DGA befassen sich in Forschung, Lehre und Behandlung mit Erkrankungen der Arterien, Venen und Lymphgefäße.1972 entstand die DGA aus zwei angiologischen Gesellschaften heraus. Seitdem werden Jahrestagungen mit einem umfassenden wissenschaftlichen Programm veranstaltet, auf denen sich nationale und internationale Gefäßmediziner austauschen. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist der DGA seit jeher ein besonderes Anliegen und bekommt auf dem diesjährigen Kongress erneut ein großes Forum.Weitere Informationen unter: www.angiologie-kongress.dePressevertreter können sich unter Vorlage des Presseausweises unter folgendem Link anmelden: https://www.angiologie-kongress.de/anmeldung.htmlPressekontakt:Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizine.V. (DGA)Nina LangbehnSchiffbauerdamm 40 · 10117 BerlinTelefon: 030 / 208 888-31Mail: info@dga-gefaessmedizin.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114882/5032406