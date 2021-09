Am Wochenende gab es die ersten Gerüchte, nun ist es offiziell: Agnico Eagle übernimmt im Rahmen eines "Mergers of Equals" Kirkland Lake Gold und steigt zu einem der größten Goldproduzenten der Welt auf.

Endlich wieder eine Übernahme im Goldsektor

Lange war es ruhig im Goldsektor, die Stimmung war ohnehin im Keller. Doch nun kommt Bewegung ins Geschäft. In Kanada kommt es zur bisher größten Übernahme des Jahres, oder wie die Beteiligten sagen: zu einem "Merger of Equals". So wollen sich Agnico Eagle und Kirkland Lake Gold zusammenschließen. Die Transaktion hat einen Wert von rund 13 Mrd. Dollar. Nach Abschluss werden die Aktionäre von Kirkland 46 Prozent der Anteile halten. Für jede Kirkland-Aktie gibt es 0,7935 Aktien von Agnico. Das Geschäft wird als reiner Aktientausch durchgeführt, es fließt also kein Cash. Das Geschäft bedarf noch der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden.

Funkt Barrick noch dazwischen?

Damit entsteht einer der größten Goldproduzenten der Welt. Zusammen verfügen die beiden Konzerne über eine Liquidität in Höhe von rund 2,3 Mrd. US-Dollar und Reserven in Höhe von 48 Mio. Unzen an Gold. Die kombinierte Marktkapitalisierung liegt bei etwa 24 Mrd. Dollar. In diesem Jahr erwarten die beiden Unternehmen zusammen eine Goldproduktion in Höhe von 3,4 Mio. Unzen, davon allein 2,5 Mio. Unzen in Kanada. Neuer Chairman des kombinierten Unternehmens wird Agnico-CEO Sean Boyd. Das operative Geschäft soll hingegen ...

