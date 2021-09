Der Krypto-Experte Virgil Griffith geht für rund sechs Jahre ins Gefängnis, weil er Nordkorea technische Information dazu gegeben haben soll, wie mit Kryptowährungen US-Sanktionen umgangen werden können. Am Montag war der Deal perfekt: Der Ethereum-Experte Virgil Griffith, der bis vor zwei Jahren in verantwortlicher Position bei der Ethereum-Foundation tätig war, machte sich auf den Weg zum US-Bezirksrichter Kevin Castel in Manhattan. Dort gestand er im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft einen Teil der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen. Staatsanwaltschaft bietet mildere ...

