DJ IPO/Siemens-Energie-Joint-Venture Fluence geht an die Nasdaq

FRANKFURT (Dow Jones)--Das von Siemens und AES geführte Joint Venture Fluence peilt einen Börsengang an der Nasdaq an. Der Anbieter von Batteriespeicherlösungen reichte am Dienstag laut eigenen Angaben den entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Danach will das Unternehmen rund 100 Millionen Dollar erlösen.

Fluence war Anfang 2018 gestartet, nachdem Siemens und der US-Versorger AES ihre jeweiligen Großbatterieplattformen zusammengeführt hatten. Ende 2020 stieg dann noch der Staatsfonds von Katar mit 125 Millionen Dollar bei Fluence ein: Seither halten Siemens und AES noch jeweils 44 Prozent an dem Unternehmen, das auf dieser Basis mit rund 1 Milliarde Euro bewertet wurde.

Unklar ist bislang, ob und in welcher Größenordnung die Gesellschafter im Zuge des Börsengangs Anteile verkaufen werden. Wegen der SEC-Regularien könne man dazu keine Angaben machen, sagte ein Siemens-Sprecher.

September 28, 2021

