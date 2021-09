Wien (www.fondscheck.de) - Aberdeen Standard Investments hat zum 27. September 2021 die Umbenennung in "Abrdn" (gesprochen: Aberdeen) vollzogen, so die Experten von "FONDS professionell".Den Namenswechsel habe die Fondsgesellschaft mit Hauptsitz im schottischen Edinburgh im Frühjahr dieses Jahres bereits angekündigt. Der Name der börsennotierten Muttergesellschaft sei im Juli 2021 von Standard Life Aberdeen in Abrdn geändert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...