DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AEROPUERTOS ARG.17/27REGS USP0092MAE32 29.09.2021 HZE/EOT
AEROP.A 2000 20/27 REGS USP0092MAF07 29.09.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AEROPUERTOS ARG.17/27REGS USP0092MAE32 29.09.2021 HZE/EOT
AEROP.A 2000 20/27 REGS USP0092MAF07 29.09.2021 HZE/EOT
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