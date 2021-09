Die Rutschpartie ging flott, von 463 bis 305 Dollar oder umgerechnet 253,30 € heute (-4,8 %). Wo liegt der Auffangkurs? Das wird sehr schwer, aber auch äußerst interessant. Wir hatten schon früher darauf hingewiesen, dass solche Reaktionen im Umfeld der Impfstoff-Szene zu erwarten sind.



Die Bewertung des BioNTech-Geschäfts bleibt gleich. Aber so, wie die Pandemie an Dynamik verliert und neue mRNA-Arzneien noch nicht marktreif sind, nimmt auch die Fantasie der Trader ab. BioNTech wird absolut in dieser Korrektur rd. 40 Mrd. Dollar weniger wert.



