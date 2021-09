DGAP-Ad-hoc: SHW AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SHW AG: kehrt zurück auf ursprünglich veröffentlichte Prognose



28.09.2021 / 16:21 CET/CEST

Aalen, den 28. September 2021 - Der Vorstand der SHW AG hat heute beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 auf die ursprünglich am 01. April 2021 veröffentlichte Prognose anzupassen und die Erhöhung zurückzunehmen. Der Vorstand rechnet nach aktuellem Kenntnisstand im Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatz in einer Bandbreite von 420 Mio. bis 460 Mio. Euro und einer EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 8 bis 11 Prozent. Primärer Auslöser für den Rückgang auf die ursprünglich veröffentlichte Prognose ist der weltweit anhaltende Halbleiterengpass und die damit verbundenen Abrufereduktionen im 2. Halbjahr. Kontakt Ramona Zettl

