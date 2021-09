Am Dienstag verschärft sich der Abwärtsdruck auf den deutschen Leitindex DAX.Der DAX stieg bereit mit roten Vorzeichen in den Handel ein und baute diese stetig aus. Am Nachmittag kam jedoch mit der Eröffnung der US-Börsen noch weiterer Verkaufsdruck auf. In der Spitze ging es bisher auf 15.232,97 Punkte nach unten. Aktuell verliert das Börsenbarometer 2,16 Prozent auf 15.236,92 Zähler.Nach moderaten Gewinnen zu Wochenbeginn nach der Bundestagswahl ist der deutsche Aktienmarkt ...

