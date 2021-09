"Nicht Nachrichten machen Kurse, sondern Kurse machen Nachrichten." Heute geht es Jürgen mal wieder um Psychologie, aber auch um den hoffnungsvollen Blick in unsere Zukunft. Selbst um Deutschland ist es dem aktienlust-Experten nicht bange, wenn sich unser Land endlich wieder in Richtung Zukunft orientiert. Kurzfristig könnte der Markt hingegen durchaus noch einmal korrigieren, was aber eben nicht negativ, sondern im Gegenteil positiv wäre. Schließlich gibt es nichts Besseres für einen Anleger, als Schnäppchen-Chancen ergreifen zu können. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.