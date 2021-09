… und attraktive Kursziele. Der Anbieter von Online-Spielen, speziell Casual Gaming / Social Casino Games, mit Sitz in Seoul ist seit dem 31. August börsennotiert. ADS von DOUBLEDOWN INTERACTIVE (280 Beschäftigte, Nasdaq-Kürzel: DDI) wurden zu 18 $ herausgebracht. Die "Quiet Period" nach dem Börsengang ist beendet, nun kamen erste Analysen bzw. Kursziele heraus.



Der ADS-Kurs blieb bisher weitgehend unter dem Ausgabepreis, am Tief waren es 15,40 $. Zurzeit wird ein Börsenwert von rund 885 Mio. $ angezeigt, gegenüber 358 Mio $ Umsatz (+ 30 %) im vorigen Geschäftsjahr, verbunden mit 15 % Nettomarge.



Die Analysten von B. Riley Securities (als Underwriter am IPO beteiligt) und Northland Securities haben Kursziele in Höhe von 30 $ bzw. 25 $ mitgeteilt. Sie halten die Online-Spiele von DDI für gut unterscheidbar und beschreiben das Potenzial, attraktive neue Inhalte zu entwickeln. Hier wäre zu beachten, dass im Prinzip bis heute das sehr etablierte, langjährige Flaggschiff DoubleDown Casino für bis zu 96 % der Erlöse gesorgt hat. Darauf wies DDI im IPO-Prospekt ausdrücklich hin.



Andererseits: Gestern öffnete DOUBLEDOWN INTERACTIVE ein neues Spiel für eine mögliche weltweite Fangemeinde. "Undead World: Hero Survival" ist in den üblichen Online-Shops zum Download erhältlich. Damit ist das Unternehmen ins völlig andere Genre Zombie/Apokalypse gesprungen! Kommt das Spiel gut an, wird die Aktie in Erwartung neuer Erlösströme durchstarten.



DOUBLEDOWN (ADS) steht heute im frühen US-Handel bei + 1 % bzw. 17,67 $. Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



