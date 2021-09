Erdölriese Totalenergies will Ökostromkapazitäten ausbauen

Werbung



Die Einnahmen aus dem Erdölgeschäft sollen dabei helfen



Der französische Erdöl- und Energiekonzern Totalenergies möchte sein Ökostromnetz bis 2025 jährlich ausbauen. Gut 6 Gigawatt sollen Jahr für Jahr hinzukommen, sodass es insgesamt 35 Gigawatt groß sein soll.

Totalenergies konnte von den steigenden Erdölpreisen profitieren. Das Unternehmen rechnet mit mehr als fünf Milliarden US-Dollar positivem Netto-Cash-Flow, welcher bei dem Öko-Ausbau helfen soll. Damit kommt Totalenergies seiner Ambition näher, zu einem der weltweit fünf größten Ökostromerzeugern zu werden. Dafür, dass laut dem Climate Accountability Institute Total SA für gut 0,91% aller globalen Treibhausgas-Emissionen von 1965-2017 verantwortlich war, ist dies ein großer Wandel.

In unserer September-Marktbeobachtung "Was kommt nach dem Öl?" gingen wir bereits tief in das Thema sich wandelnder Öl-Konzerne wie Totalenergies ein. Auch die europäischen Ölriesen wie Shell oder BP setzen schon bereits heute auf Diversifikation - mit breiter Beteiligung an Joint Ventures.





