Die Salzburger Aluminium Group (SAG) entwickelt ein Lkw-Kryotanksystem für flüssigen Wasserstoff (LH2). In wenigen Monaten soll das Prototyping und danach die Testphasen beginnen. Auf Basis der daraus gewonnenen Ergebnisse will SAG den LH2-Kryotank ab 2027 in Serien fertigen. Flüssiger Wasserstoff gilt im Lkw-Segment dem gasförmigen H2 als überlegen, vor allem angesichts seiner deutlich höheren Energiedichte. ...

