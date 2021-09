Hamburg (ots) -Technics beweist erneut sein Know-how in der Entwicklung von hochwertigen Audioprodukten und präsentiert mit dem EAH-AZ60 und EAH-AZ40 zwei neue True Wireless-Kopfhörer, die sich dank innovativer Technologien durch atemberaubende Klangqualität auszeichnen. Mit der neuen JustMyVoiceTM Technologie bieten sie beste Sprachverständlichkeit durch die Unterdrückung von Wind- und Umgebungsgeräuschen und sind somit die idealen Begleiter im Homeoffice Alltag, für Videokonferenzen und Telefonate. Neben den True Wireless-Modellen, die ab Oktober 2021 verfügbar sind, folgt mit dem EAH-A800 Anfang 2022 ein neuer Technics Overhead-Kopfhörer.Basierend auf mehr als 50 Jahren Erfahrung in der HiFi-Audiotechnik bieten die neuen Technics True Wireless-Kopfhörer EAH-AZ60 und EAH-AZ40 die erstklassige Premium-Klangqualität, die von Anwendern seit vielen Jahren geschätzt und geliebt wird. Dank innovativem Akustik-Design und fortschrittlichsten digitalen Technologien bieten diese Kopfhörer ein atemberaubendes, raumfüllendes Klangerlebnis im kompakten Design mit glasklaren Höhen bis hin zu dynamischen, kraftvollen Bässen.Ein zuverlässiger und hochwertiger Kopfhörer ist ein wesentlicher Faktor bei Videokonferenzen und Telefonaten - dies ist während des vermehrten Arbeitens im Homeoffice seit dem letzten Jahr sehr schnell deutlich geworden. Hier setzt die neue JustMyVoiceTMTechnologie an, die sowohl im EAH-AZ60 als auch im EAH-AZ40 verbaut ist. Diese erfasst aktiv die Stimme, während Umgebungsgeräusche analysiert und ausgeblendet werden. Somit ist stets eine kristallklare Sprachkommunikation gewährleistet.Ausgestattet mit der innovativen JustMyVoiceTM- sowie der branchenführenden Noise Cancelling-Technologie*1, High Resolution Audio Qualität mit Bluetooth und LDAC*2 (*nur beim EAH-AZ60), garantieren beide neuen True Wireless Kopfhörer exzellenten Klang und perfekte Sprachqualität und -verständlichkeit. Damit sind die neuen Kopfhörer optimal für all diejenigen geeignet, die viel unterwegs sind, mobil oder in lauten Umgebungen arbeiten.Premium Klangqualität - Jedes Detail perfekt in Szene gesetztDank 55-jähriger Erfahrung und konsequenter Umsetzung und Weiterentwicklung der HiFi Sound-Philosophie ist der beeindruckende Technics-Sound jetzt auch in einem ultrakompakten True Wireless-Kopfhörer verfügbar.Technics EAH-AZ60Das einzigartige Akustik-Design gewährleistet zusammen mit dem hochwertigen 8-mm-Treiber einen kraftvollen, raumfüllenden Klang mit detaillierten Höhen, die jedes noch so kleine Detail reproduzieren. Durch die exakte Kontrolle des Luftstroms werden zudem ein kraftvoller Bass und ausgewogene Mitten mit hoher Dynamik ohne störende Strömungsgeräusche garantiert. Der neu angepasste Harmonizer sorgt zusammen mit der steifen und zugleich resonanzarmen Biozellulose-Membran des 8-mm-Treibers für eine beispiellose natürliche Wiedergabe im gesamten Frequenzbereich - von tiefen Bässen bis hin zu glasklaren Höhen.Der EAH-AZ60 unterstützt darüber hinaus die hochauflösende Musikwiedergabe via Bluetooth und LDAC*3 und begeistert mit weitem Dynamikbereich, schneller Reaktionszeit und hoher Detailauflösung.Technics EAH-AZ40Das bewährte Akustik-Design sowie der optimierte Harmonizer ermöglichen auch im noch kompakteren Gehäuse des EAH-AZ40 mit einer 6-mm-Membran einen klaren Sound mit ausgezeichneter räumlicher Tiefe.Exzellente SprachqualitätSowohl der EAH-AZ60 als auch der EAH-AZ40 sind mit der innovativen JustMyVoiceTM Technologie ausgestattet, die bei Telefonaten und Videokonferenzen eine exzellente Gesprächsqualität gewährleistet. Insgesamt acht Mikrofone am linken und rechten Ohreinsatz des EAH-AZ60 sorgen für angenehmes und natürliches Telefonieren. Spezielle Spracherkennungsmikrofone erkennen die Stimme beim Sprechen, während die beiden MEMS-Mikrofone die Stimme aktiv erfassen und Umgebungsgeräusche mit Hilfe der Beamforming-Technologie für einen klaren Anruf reduzieren. So ist ein Telefonat sowohl in lauten Umgebungen als auch im Homeoffice mit hervorragender Qualität möglich. Darüber hinaus sind die neuen True Wireless-Modelle mit einer Technologie zur Reduzierung der Windgeräusche ausgestattet - eines der wichtigsten Merkmale für eine perfekte Sprachübertragung. Der EAH-AZ60 und EAH-AZ40 verwenden dafür Mikrofone, die tief im Inneren der Hörer sitzen, um Vibrationen durch Luftströmungen zu minimieren und ein Gespräch ohne störende Windgeräusche zu führen.Branchenführende Noise Cancelling-Technologie*1 (EAH-AZ60)Die bewährte und technologisch ausgereifte Dual Hybrid Noise Cancelling Technologie des EAH-AZ60 gehört zu den branchenführenden*1 aktiven Geräuschunterdrückungen und sorgt dafür, dass sich der Zuhörer vollständig auf seine Musik oder sein Telefonat konzentrieren kann. Die Kombination aus Feedforward- und Feedback Noise Cancelling sowie digitaler und analoger Signalverarbeitung setzt Maßstäbe in seiner Klasse*1 und unterdrückt effektiv sowohl Außengeräusche als auch störendes Rauschen innerhalb der Ohrmuschel. Die Feedforward-Technologie ermittelt alle Geräusche außerhalb des Kopfhörers und erzeugt anhand von bekannten Rauschmustern ein Gegensignal, das die Umgebungsgeräusche vollständig ausblendet.Das Feedback-System analysiert darüber hinaus unerwünschtes Rauschen innerhalb des Kopfhörers. Dank der verwendeten Rauschfilter sowie analoger Signalverarbeitung mit blitzschneller Reaktionszeit wird sichergestellt, dass alle störenden Geräusche akkurat unterdrückt werden.InteraktionsmodiAuch beim Musikhören kann es vorkommen, dass der Nutzer wichtige Durchsagen oder Informationen hören möchte. Beim EAH-AZ60 und EAH-AZ40 stehen zwei Interaktionsmodi zur Auswahl, die es ermöglichen, neben der Musik auch die Umgebungsgeräusche zu hören. Beim "Natural Ambientmodus" werden alle Umgebungsgeräusche über einen breiten Frequenzgang erfasst. Beim Musikhören oder Telefonieren werden so alle Nebengeräusche weiter durchgelassen, was besonders im Straßenverkehr interessant sein kann. Der Aufmerksamkeitsmodus "Attention" dagegen erfasst nur die Frequenzen der menschlichen Stimme und stellt sicher, dass der Zuhörer beispielsweise Durchsagen am Flughafen oder Gespräche der Familie wahrnimmt.Überragender TragekomfortUm den optimalen Sitz im Ohr und die Passform im Gehörgang zu optimieren, hat Technics die neue Tropfenform der Kopfhörer entwickelt. Zugleich ist der äußere Teil der Hörer kompakter als bei früheren Modellen, um ein Verrutschen effektiv zu verhindern. Entspanntes Telefonieren sowie stundenlanges Musikhören ermöglicht zudem das geringe Gewicht von lediglich sieben Gramm pro Ohreinsatz des EAH-AZ60 (EAH-AZ40: fünf Gramm). Darüber hinaus sind EAH-AZ60 und EAH-AZ40 spritzwassergeschützt (IPX4) und können somit nahezu überall eingesetzt werden.Farbauswahl für jeden GeschmackTrue Wireless Kopfhörer sind zum modischen Accessoire sowohl bei der Arbeit als auch beim Training, auf Reisen und bei der Entspannung geworden. Um der Individualität Rechnung zu tragen, sind beide Modelle in mehreren Farben erhältlich. Der EAH-AZ60 ist in Dolomit Silber und Graphit Schwarz, der EAH-AZ40 in Silber, Schwarz und Rosé Gold lieferbar.Preise und VerfügbarkeitTechnics EAH-AZ60, ab Oktober 2021UVP: 229 EuroTechnics EAH-AZ40, ab Oktober 2021UVP: 149 Euro*1 bezogen auf den 14. August 2021, ermittelt durch die Panasonic Corporation, gemessen nach JEITA-Richtlinien für True Wireless Noise Cancelling-Kopfhörer*2 Effektiv mit High Resolution-Content mit LDAC codec bei max. *1 bezogen auf den 14. August 2021, ermittelt durch die Panasonic Corporation, gemessen nach JEITA-Richtlinien für True Wireless Noise Cancelling-Kopfhörer*2 Effektiv mit High Resolution-Content mit LDAC codec bei max. Transferrage von 990 kbps übertragen*3 LDAC unterstürzt bis zu 96kHz/24bit bei Bluetooth-Verbindung