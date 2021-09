Bei BioNTech gibt es derzeit kein Halten mehr. Die Aktie befindet sich seit Freitag nahezu im freien Fall. Es wird beinahe alles an Aktien auf den Markt geworfen, was geht. Zum Ausklang der Vorwoche ging BioNTech schon mit einem Minus von über fünf Prozent aus dem Handel. Gestern ging es an der Wall Street dann sogar rund acht Prozent in den Keller und auch heute tendiert der Kurs deutlich schwächer. Derzeit steht ein Minus von zehn Dollar bzw. 3,5 Prozent auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...