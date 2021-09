Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Steinhausen, 28. September 2021 - Der Verwaltungsrat der Schweiter Technologies AG hat Roman Sonderegger zum neuen CEO der Schweiter Technologies Gruppe ernannt. Der 45-jährige Schweizer ist derzeit Head of Business Unit Wheat & Rye der Bühler Gruppe und folgt ab dem 1. Mai 2022 auf Heinz Baumgartner, welcher die Gruppe bis zu seiner bereits früher kommunizierten Ablösung weiterführt.

Heinz Baumgartner ist seit 1996 bei Schweiter Technologies und seit 2008 CEO der Gruppe. Unter seiner Leitung hat sich das Unternehmen strategisch neu auf das Verbundwerkstoffgeschäft ausgerichtet und seither nachhaltig organisch und akquisitorisch weiterentwickelt. Im Zusammenhang mit der geplanten Erneuerung der Führungsspitze wird er auf eigenen Wunsch nach Einarbeitung seines Nachfolgers in seiner Funktion als CEO 2022 zurücktreten, verbleibt jedoch Mitglied des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat dankt ihm schon jetzt ausdrücklich für seinen hervorragenden Leistungsausweis und die grossen Verdienste während seiner mehr als fünfundzwanzigjährigen Tätigkeit für die Schweiter Technologies Gruppe.

Roman Sonderegger wird seine neue Funktion per 1. Mai 2022 antreten und nach einer Einführungsphase die Aufgaben und Funktion von seinem Vorgänger übernehmen. Er verfügt über einen Master in Industrial Management and Manufacturing der ETH Zürich und einen Bachelor in Mechanical Engineering der ETH Zürich.

Nach verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Supply Chain Management und als Consultant bei der Boston Consulting Group ist er seit 2010 in diversen Funktionen bei der Bühler Gruppe tätig, unter anderem als Head of Sales & Services Operations Group und Managing Director Bühler Südliches Afrika. Seit 2019 ist er Head of Business Unit Wheat & Rye and Customer Service Milling Solutions.

Roman Sonderegger verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis in der Führung von Gesellschaften und bringt insbesondere profunde Kenntnisse in den Bereichen Supply Chain Management, Markt, Vertrieb und Produktinnovationen mit. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit ihm einen CEO gefunden zu haben, der menschlich und fachlich ausgezeichnet zu Schweiter Technologies passt.

Für weitere Informationen:

Martin Klöti, CFO

Tel. +41 41 757 77 00, Fax +41 41 757 70 01, martin.kloeti@schweiter.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung