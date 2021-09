Facebook und seine Telco-Partner arbeiten weiter an 2Africa, einem Unterseekabelprojekt rund um den afrikanischen Kontinent. Ein neuer Abzweig bindet den Persischen Golf, Indien und Pakistan an. Mit einem neuen Segment namens "2Africa Pearls" fügt Facebook seinem Unterwasserkabelprojekt Landepunkte in Indien (Mumbai), Pakistan (Karatschi), Oman (Salalah und Barakah), den Vereinigten Arabischen Emiraten (Kalba und Abu Dhabi), Katar (Doha), Bahrain (Manamah), Irak (Al-Faw), Kuwait und Saudi-Arabien (Khobar) hinzu. 2Africa galt schon mit den im August angekündigten Inselerweiterungen in ...

