Mutares SE & Co. KGaA beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums und Erreichung ehrgeiziger Ziele sowie Uplisting in den Regulierten Markt (Prime Standard)



28.09.2021 / 18:30

Die Mutares SE & Co. KGaA beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage über bis zu 5.140.439 neue Aktien zur Beschleunigung des Wachstums und Erreichung ehrgeiziger Ziele sowie Uplisting in den Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

München, 28. September 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650) ("Gesellschaft") sieht sich einer deutlichen Zunahme von Chancen gegenüber, die eine erhebliche Wachstumsbeschleunigung ermöglichen könnten. Um die finanzielle Flexibilität für die Umsetzung der Wachstumsstrategie der Gesellschaft sicherzustellen, hat der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft, der Mutares Management SE, ("Vorstand"), heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft ("Aufsichtsrat") beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 15.496.292,00 um bis zu EUR 5.140.439,00 auf bis zu EUR 20.636.731,00 durch Ausgabe von bis zu 5.140.439 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft ("Neue Aktien") zu erhöhen ("Kapitalerhöhung"). Die Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Kommanditaktionäre der Gesellschaft erfolgt gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019/I. Mit dem in diesem Zusammenhang geplanten Uplisting der bestehenden Aktien der Gesellschaft ("Bestehende Aktien") und der Neuen Aktien in den Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ("Uplisting") beabsichtigt die Gesellschaft auch ihre Aktionärsbasis um neue Investorengruppen zu erweitern.

Die Neuen Aktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2021, werden den Kommanditaktionären der Gesellschaft auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekts ("Prospekt") im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der voraussichtlich am 30. September 2021 (einschließlich) beginnenden und am 13. Oktober 2021 (einschließlich) endenden Bezugsfrist ("Bezugsfrist") zu einem Bezugspreis von EUR 19,50 pro Neuer Aktie ("Bezugspreis") nach Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen des Bezugsangebots angeboten. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am oder um den 29. September 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das Bezugsverhältnis wurde auf 3:1 festgelegt, d.h. drei (3) Bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer (1) Neuen Aktie zum Bezugspreis. Vom 30. September 2021 an werden die Bestehenden Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse "ex Bezugsrecht" notiert. Der Handel der Bezugsrechte (ISIN DE000A3E5EU6 / WKN A3E5EU) für die Neuen Aktien beginnt am 4. Oktober 2021 (einschließlich) und endet am 11. Oktober 2021, 12:00 Uhr (MESZ), an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra und Xetra Frankfurt Specialist).

Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt. Neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, werden ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung angeboten oder nach Ablauf der Bezugsfrist am Markt veräußert, jeweils zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht.

Durch die Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 100 Mio. zufließen. Mit den Nettoemissionserlösen aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt die Gesellschaft, die gegenwärtigen Möglichkeiten zu nutzen, um das Wachstum durch Plattformakquisitionen neuer Portfoliounternehmen, Add-on-Akquisitionen zur Stärkung bestehender Portfoliounternehmen im Rahmen der Buy-and-Build Strategie sowie durch Investitionen in bestehende Portfoliounternehmen zu beschleunigen.

Durch das Uplisting werden die Bestehenden Aktien und die Neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen, d.h. im Börsensegment mit den europaweit höchsten Anforderungen an Transparenz und Zulassungsfolgepflichten. Der Vorstand geht davon aus, dass das Uplisting in den Prime Standard die Investierbarkeit für neue institutionelle Anlegergruppen deutlich erhöhen wird. Bei einer Vollplatzierung der Neuen Aktien und einem Börsenkurs von EUR 26,75 (Schlusskurs (XETRA) der Aktie der Gesellschaft am 28. September 2021) würde sich auch die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf über EUR 550 Millionen erhöhen.

"Wir prüfen derzeit eine Vielzahl von Möglichkeiten, die unser weiteres Wachstum beschleunigen könnten. Mehr Portfoliounternehmen bedeutet, dass wir mehr eigene Berater in unserem Operations Team beschäftigen können. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Umsatzerlöse der Holding, die zusammen mit den Dividenden aus dem Portfolio und den Exit-Erlösen den ausschüttungsfähigen Gewinn der Holding erhöhen und den Shareholder Value deutlich steigern. Wir beabsichtigen, unsere finanzielle Flexibilität zu nutzen, um so viele Akquisitionsmöglichkeiten wie möglich wahrzunehmen, die unseren Investitionskriterien entsprechen. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie ein wesentlicher Aktionär der Gesellschaft haben ihre Unterstützung der Kapitalerhöhung zum Ausdruck gebracht und mitgeteilt, dass sie beabsichtigen, Neue Aktien in Höhe von insgesamt ca. 20 % der angebotenen Neuen Aktien zu zeichnen. Dies zeigt, dass wir von unserem Wachstumskurs überzeugt sind und dass wir erst am Anfang einer großen Reise stehen", sagt Johannes Laumann, CIO der Mutares Management SE.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch strategische Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bereits ein Konzernumsatz von mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf mind. EUR 5 Mrd. ausgebaut werden. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

