(shareribs.com) Frankfurt / New York2 28.09.2021 - An den Aktienmärkten kommt es wieder zu einer breiteren Korrektur. TecDAX und NASDAQ rutschen deutlich ab. Im deutschen Handel verlieren Infineon und Teamviewer deutlich. Auch an der NASDAQ geht es abwärts. Kurz vor Handelsschluss notiert der DAX 2,0 Prozent leichter bei 15.259 Punkten, belastet von Infineon, Adidas und Airbus. Papiere von Covestro, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...