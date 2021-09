Aktiver Fonds im ETF-Mantel: Der ARK Innovation ETF konnte in den vergangenen Jahren spektakulär zulegen. Nach zuletzt nachlassender Performance gerät der Fonds zunehmend unter Druck.Spektakuläres Wachstum in den vergangenen JahrenDer von Catherine Wood geführte ARK Innovation ETF (ARKK) gehörte bis zuletzt zu den begehrtesten börsengehandelten Fonds in den USA. Vor allem im vergangenen Jahr zog der Flaggschiff-ETF von Ark Investment Management immer mehr Aufmerksamkeit auf sich und konnte ein Volumen von über 25 Milliarden US-Dollar generieren. Nicht ohne Grund: Bereits im Jahr 2017 verbuchte der Fonds ein gewaltiges Plus im hohen zweistelligen Bereich. Im Jahr 2020 hatte ARKK den Wertzuwachs sogar verdreifachen können. Bezüglich der annualisierten Fünf-Jahres-Rendite konnte der S&P 500 im gleichen Zeitraum nur etwa ein Drittel der Rendite erzielen. Cathie Wood, ehemals bei Alliance Bernstein, hatte hierbei ein gutes Händchen für Wachstumstitel und Trendaktien, ging dabei auch einige langfristige Technologiewetten ein. Das letzte All-time high wurde im Februar 2021 erreicht.

