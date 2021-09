Hong Kong (ots/PRNewswire) -Bitmain (https://www.bitmain.com/) - der weltweit führende Hersteller von Kryptowährungs-Mining-Hardware, wird den World Digital Mining Summit 2021 (WDMS (https://wdms.global/)) vom 09. bis 10. November in Dubai abhalten. Es wird die dritte WDMS-Veranstaltung sein, die dieses Jahr von Bitmain und Antminer ausgerichtet wird.Auf der WDMS treffen sich die weltweit führenden Betreiber von Rechenzentren, Hosting-Anbieter, Mining-Pools, Börsen und andere Branchengrößen aus dem Bereich des Mining digitaler Währungen. Gleichzeitig soll der Gipfel eine professionelle Plattform schaffen, um Anbieter von erneuerbaren Energien und Investoren in die Branche einzuführen.Diese umfassende Austauschplattform für das Mining digitaler Währungen integriert neue innovative Technologien, fördert die geschäftliche Zusammenarbeit, den Bau von Rechenzentren, Möglichkeiten zum Mining mit grüner Energie, den Informationsaustausch in der Branche und die neuesten politischen Diskussionen für alle Partner, die an dem Gipfel teilnehmen.Während des Gipfels wird Bitmain die neueste All-in-One-Mining-Container-Lösung und Antminer-Produkte vorstellen. Außerdem wird das Unternehmen seine Fortschritte und Pläne für den Aufbau eines globalen Mining-Ökosystems bekannt geben, einschließlich der Programme für den weltweiten Kundendienst und das Antminer Maintenance Training Center.Das Gipfeltreffen bietet Dutzende von Vorträgen und spannende Podiumsdiskussionen über die Entwicklung des Minings mit grüner Energie, die Mining-Globalisierung, den Bau von Rechenzentren, die Verbesserung der Mining-Abläufe, globale Strategien und Vorschriften und vieles mehr.Bitmain lädt interessierte Teilnehmer zur Teilnahme an der WDMS 2021 ein. Für weitere Informationen und Tickets besuchen Sie https://wdms.global/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635911/WDMS_Image.jpgPressekontakt:Nathaniel Yu+86-13161412438Original-Content von: Bitmain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150047/5032554