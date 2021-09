Kunden können jetzt Anwendungen und Integrationen entdecken, die den Nutzen der Brightcove-Plattform zusätzlich steigern

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) gab heute die Einführung von Brightcove Marketplace bekannt, dem führenden Ort zum Suchen und Entdecken von Integrationen und Anwendungen, die die Funktionen und den Nutzen der Brightcove-Videokommunikationsplattform erweitern. Der Brightcove Marketplace ist das neueste Release des Unternehmens, mit dem Kunden von Brightcove ihren Zuschauern perfekte Videos liefern können und das gleichzeitig Integrationen zur Erstellung, Monetarisierung und Analyse von Videoinhalten bietet.

Videos sind das attraktivste Medium, um eine Botschaft an ein beliebiges Publikum zu übermitteln. Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiter, Sportfans in einem anderen Land oder einen E-Commerce-Kunden erreichen wollen: Die Suche nach einer Komplettlösung, mit der sich einzigartige geschäftliche Herausforderungen effizient bewältigen lassen, kann zeitaufwändig, wenn nicht gar unmöglich sein. Der neue Brightcove Marketplace bietet Kunden die Möglichkeit, ganz unkompliziert nach bewährten Lösungen suchen, die speziell zur Optimierung der Brightcove-Plattform entwickelt wurden.

Dieses Ökosystem, das mit über 40 Technologie-Integrationen von mehr als einem Dutzend Technologiepartnern gestartet ist, wird kontinuierlich ausgebaut. Kunden können direkt von der Brightcove-Plattform aus nach Lösungen für geschäftliche Herausforderungen, Kategorieanforderungen, Anwendungsnamen oder bestimmten Brightcove-Produkten suchen. Unter developer.marketplace.brightcove.com können sich Technologiepartner direkt für den Brightcove Marketplace bewerben.

InPlayer, einer der ersten gelisteten Technologiepartner auf dem Brightcove Marketplace, bietet Kunden seine Pay-per-View-Funktionen an. "Der Brightcove Marketplace macht es jedem Interessenten leicht, uns zu finden und zu erfahren, wie mit Videomonetarisierung und Abonnentenverwaltung eine sofortige Rendite erzielt und schnell skaliert werden kann", so George Meek, CEO von InPlayer. "Besucher können sich darauf verlassen, dass die von ihnen entdeckten Lösungen nahtlos in Brightcove funktionieren."

Josh Miller, Co-CEO und Mitbegründer des Technologiepartners 3Play Media, fügte hinzu: "Wir wollen die Unternehmen dort treffen, wo sie sind, und viele arbeiten bereits mit Brightcove. Wenn ein Unternehmen Vorschriften zur Barrierefreiheit erfüllen oder die Zuschauerbindung verbessern muss, kann es uns im Brightcove Marketplace finden und direkt mittels Integration in die barrierefreie Plattform von 3Play Media seinen Brightcove-Videos Audiodeskription, Untertitel und menschenlesbare Untertitel für Live und VoD hinzufügen."

"Mit unserer offenen Plattform und unseren APIs können wir Unternehmen helfen, ihre Strategien möglichst effizient umzusetzen", erklärte Jeff Ray, CEO von Brightcove. "Über den Brightcove Marketplace führen wir Kunden zu Partnern und Integrationen, denen sie vertrauen können, zu Lösungen, von denen sie profitieren können, und zu Menschen, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen."

Brightcove Marketplace ist jedem zugänglich. Besuchen Sie uns: https://marketplace.brightcove.com

