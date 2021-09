The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.09.21

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.09.21

ISIN Name

CA73044M1068 Poda Lifestyle and Wellness Ltd.

FR0000121725 Dassault Aviation S.A.

SE0013121589 Embracer Group AB

